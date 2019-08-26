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26.08.2019
Военное обозрение

Китайский авианосец "Шаньдун" протестировал маневр Андерсона и взлёт-посадку J-15

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В Китае сообщают о завершении самого длительного морского испытания новейшего авианосца "Шаньдун" (Type-001A). Авианосец, создаваемый в Китае, был в море около 22 суток.

Источник изображения: sina.com.cn

Китайские СМИ пишут о том, что во время этого испытания было проведено несколько тестов по взлёту самолёта с палубы китайского корабля и, соответственно, по приземлению на палубу. Подчёркивается, что после таких испытаний на палубе "Шаньдуна" истребитель оставил следы от шин своего шасси.

Также сообщается, что тестировался в ходе испытаний и так называемый маневр Андерсона с минимально возможным для такого боевого корабля радиусом. Маневром Андерсона называется один из методов спасения человека за бортом.

Тестирование "взлёт-посадка" осуществлял палубный истребитель J-15, базовой моделью которого является Су-33. Этот самолёт со сложенными крыльями можно увидеть на фотографиях авианосца "Шаньдун", вернувшегося после испытаний. Также на палубе Type-001A можно увидеть пару вертолётов ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Источник изображения: sina.com.cn

По последним сведениям, в состав китайских военно-морских сил авианосец "Шаньдун" должен войти уже этой осенью. На китайских верфях строится и ещё один авианосец по "советской схеме". Дальнейшие варианты авианосцев Китай собирается реализовать с плоской палубой - по "американской схеме".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
J-15
Су-33
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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