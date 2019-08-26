Войти
26.08.2019
Интерфакс-АВН

Первая очередь филиала парка "Патриот" открылась в Курске

657
0
0
Парк "Патриот"
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
Источник изображения: patriotp.ru

Курск. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Первую очередь филиала военно-патриотического парка "Патриот" открыли в субботу в Курске губернатор региона Роман Старовойт и замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Сегодня на мемориальном комплексе "Курская дуга", на проспекте Победы в Курске заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков и губернатор Курской области Роман Старовойт открыли первую очередь филиала парка "Патриот", - сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Гости праздника, который проходит в субботу в Курске по случаю 76-летия победы Красной Армии в Курской битве, увидели восстановленные образцы исторической военной техники - танк Т-62, боевую машину пехоты БМП-1, зенитную установку "Шилка" и вертолет первой серии - Ми-8.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-1
Ми-8
Т-62
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Похожие новости
05.08.2019
Экспозицию будущего парка "Патриот" в Курске расширят 16 видами исторической техники
13.03.2019
Страна бесконечной войны
07.11.2018
Танковые армады Асада
28.08.2017
Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
01.11.2007
ВОЕННАЯ МОЩЬ - ЗА СЧЕТ МОСКВЫ
ПЕРЕДАЧА ВООРУЖЕНИЯ 201-й БАЗЫ ЭТОЙ СТРАНЕ ДЕЛАЕТ РЕЖИМ РАХМОНА БОЛЕЕ ДЕЕСПОСОБНЫМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели
  • 26.08 09:16
  • 3
Главком ВМФ России провел совещание по вопросам испытаний фрегата "Адмирал Касатонов" и корвета "Гремящий"