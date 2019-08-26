Первая очередь филиала парка "Патриот" открылась в Курске

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

Курск. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Первую очередь филиала военно-патриотического парка "Патриот" открыли в субботу в Курске губернатор региона Роман Старовойт и замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Сегодня на мемориальном комплексе "Курская дуга", на проспекте Победы в Курске заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков и губернатор Курской области Роман Старовойт открыли первую очередь филиала парка "Патриот", - сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Гости праздника, который проходит в субботу в Курске по случаю 76-летия победы Красной Армии в Курской битве, увидели восстановленные образцы исторической военной техники - танк Т-62, боевую машину пехоты БМП-1, зенитную установку "Шилка" и вертолет первой серии - Ми-8.