"Принц Уэльский" догоняет "Королеву Елизавету"

Авианосец Prince of Wales впервые провернул свои гребные винты. Вчера, 23 августа, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что на судостроительном предприятии Вabcock Marine в Росайте (Шотландия) проходит подготовка к выходу второго британского авианосца на морские испытания.

"Сегодня вода у пирса немного пузырилась, когда мы впервые провернули гребные винты. 40 оборотов в минуту было достаточно, чтобы создать 6 узлов тяги. Но, будучи привязанным, корабль никуда не ушёл, пока не ушёл…", — сообщили на официальном Twitter-аккаунте авианосца HMS Prince of Wales.

Вспененная вода за кормой HMS Prince of Wales. Источник изображения: twitter.com/HMSPWLS

В организации Aircraft Carrier Alliance, объединяющей правительство Великобритании и все компании, причастные к постройке корабля, указывают, что HMS Prince of Wales будет готов к первым морским испытаниям уже в ноябре текущего года.

HMS Prince of Wales — второй корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло "Принца" будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). Кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.

Британские авианосцы меньше американских "собратьев", не имеют атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле кораблей типа Gerald R. Ford. Длина кораблей типа Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабли могут развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания. Несмотря на то что строительство авианосца HMS Prince of Wales стартовало на два года позже, чем HMS Queen Elizabeth, оба корабля планируют ввести в строй в 2020 году.