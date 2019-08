"Синева" и "Булава": Россия испытала баллистические ракеты

Минобороны провело пуски ракет "Синева" и "Булава" с подлодок

Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий". Эксперты считают, что "Синева", предназначенная для поражения стратегически важных объектов противника на межконтинентальных дальностях, по ряду характеристик превосходит американский аналог Trident II.

Министерство обороны сообщило об испытаниях баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Пуски прошли в приполюсном районе Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря в субботу, 24 августа, в рамках плана боевой подготовки и подтвердили работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.

"Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка", - говорится в сообщении военного ведомства.

Российские эксперты считают, что ракета Р-29РМУ2 "Синева", предназначенная для поражения стратегически важных объектов противника на межконтинентальных дальностях, по ряду характеристик превосходит американский аналог Trident II, пишет "Военное обозрение".

Стартовая масса (полезная нагрузка) "Синевы" не превышает 40,3 тонны. Разделяющаяся головная часть МБР (2,8 тонны) на дальность до 11 500 км может доставить в зависимости от мощности от 4 до 10 боевых блоков индивидуального наведения.

В начале нынешнего года Оборонный колледж НАТО (научное и учебное заведение Североатлантического альянса, основанное в 1951 году) опубликовал подробный обзор российских "Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года".

Этот документ был утвержден указом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2018 года и определял основные направления, стратегические цели и приоритеты развития военно-морского флота нашей страны, а также охраняющих прибрежные воды пограничных органов ФСБ.

Автор подготовленного для НАТО обзора этого документа британский аналитик Ричард Коннолли подчеркивает, что

важнейшей чертой российской военно-морской политики являются "не чрезмерно амбициозные планы по оспариванию мировых океанов, а, напротив, постановка реалистичных задач для своих военно-морских сил".

Коннолли подчеркивает, что Россия делает упор на развитии флота, который сможет уничтожать цели на территории противника. В сдерживании ядерной угрозы и противодействии американским планам "быстрого глобального удара", отмечает он, морские стратегические ядерные силы играют важнейшую роль.

В декабре прошлого года американский портал We Are The Mighty опубликовал статью, в которой описываются последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками, передает ФАН.

В материале отмечается, что подводная лодка "Юрий Долгорукий", оснащенная крылатыми ракетами "Булава", в теории может стереть с лица земли десятки американских городов. Каждая из 16 таких ракет преодолевает 9 тыс. км, следовательно, "Юрий Долгорукий" способен атаковать Нью-Йорк, даже находясь к западу от Гавайев.

В заметке указывается, что в случае конфликта с Вашингтоном Москва могла бы сперва ударить по американским оборонным объектам, многие из которых расположены на Гавайях. Авторы полагают, что лучшей точкой для атаки цели является Мексиканский залив, поскольку оттуда ракеты могут долететь практически до любого американского штата.

"Хищник медленно поднимается из глубин Мексиканского залива, как Годзилла, но еще более разрушительный и смертоносный", - пишут аналитики.

Главным преимуществом российских ракет, по мнению специалистов, является их мощность.

Суммарная мощность взрывчатки составляет более 9,5 тыс. килотонн.

Издание подчеркивает, что 96 боеголовок могут достигнуть десятки американских городов и военных объектов, передает НСН.

Чуть ранее подводный крейсер "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта была проведена впервые.

В ходе испытания были полностью подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей". "Булава-30" способна нести 6-10 ядерных боеголовок индивидуального наведения, дальность стрельбы - 8000 км.

В августе прошлого года стало известно, что в России разрабатывается новейшее оружие для систем противовоздушной обороны - об этом сообщил журналистам начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ Александр Леонов на форуме "Армия-2018". Он отметил, что речь идет о работе над созданием комплексов, основанных на разных физических принципах.

"Здесь и методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам. Идут разработки оружия на новых физических принципах", - подчеркнул эксперт.

Рафаэль Фахрутдинов