Россия даст Америке адекватный ракетный ответ

У США - сухопутный "Томагавк", а у РФ - соответствующий "Калибр"

В пятницу президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ). Основным вопросом, который обсудили члены Совета, был односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В начале своего выступления президент отметил, что 18 августа США провели испытания крылатой ракеты (КР) наземного базирования, которая, по заявлению Пентагона, нанесла удар по цели, находившейся на удалении свыше 500 км.

Как подчеркнул Путин, "использование в ходе испытания универсальной пусковой установки (УПУ) МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий", которые Россия высказывала США в период действия (ДРСМД. Он также сказал, что Вашингтон неоднократно утверждал о невозможности запуска КР морского базирования "Томагавк" с этих УПУ. "Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно – они сами об этом сказали", - заявил президент.

Путин отметил, что теперь трудно понять, какие именно виды вооружений США намерены развернуть в Румынии и Польше, системы противоракетной обороны (ПРО) или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности.

"Обращает на себя внимание, что испытания ракеты с запрещёнными по этому Договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного Договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", - подчеркнул председатель СБ.

Президент заметил, что России уже давно было известно о разработках в США запрещённого по ДРСМД оружия и по этому поводу заявлялись протесты. Однако Белый дом не хотел исправлять "эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора". По словам Путина, "американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора". "Как всем теперь очевидно, её единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него", - сказал Путин.

"Всё это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединённых Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь всё это находится вблизи российских границ", - констатировал президент.

Он поручил МО, МИД и другим ведомствам РФ, связанным с решением задач обеспечения национальной безопасности, "проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов" и "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".

"При этом Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности", - заключил свое выступление Владимир Путин.

Известный военный эксперт в области ракетных вооружений, бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ (занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны), генерал-майор в отставке Владимир Дворкин считает, что Россия тоже может разработать наземный вариант ракетного комплекса "Калибр" в качестве симметричного ответа на новую крылатую ракету США. "У нас очень простой ответ. Наш "Калибр", который работает с кораблей, тоже может быть поставлен на наземную самоходную пусковую установку. Все это неядерные пока что крылатые ракеты, и какого-то стратегического характера они не имеют. Все что мы можем сделать - это очень несложно", - сообщил он в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, уровень угрозы от действий США пока оценить сложно, поскольку на данный момент ракеты находятся на этапе испытаний, а места и время размещения наземной версии крылатой ракеты "Томагавк" пока не определены.

"Вопрос состоит в темпах возможного развертывания в будущем. Мы не будем развёртывать их раньше, чем американцы. Только если американцы будут развертывать свои ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что они и хотели делать, то нам нужно будет чесать голову и думать, что нам делать. Мы не можем там много развертывать, потому что рядом стратегический союзник - Китай. Поэтому я думаю, что темпы будут незначительные и масштабы развертывания будут ограничены у нас", - заявил эксперт.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"