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26.08.2019
Военное обозрение

В американской прессе раскритиковали удар ВВС Израиля по иракской территории

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В американской прессе опубликовали материал с критикой нанесения ударов по территории Ирака израильской авиацией. О том, что удар по военным базам в Ираке наносился именно ВВС ЦАХАЛ, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, владеющих разведданными.

Источник изображения: ВВС ЦАХАЛ

В материале указывается на то, что Израиль определил территорию военной базы к северу от Багдада как своеобразный перевалочный пункт для поставок оружия и военной техники в Сирию. Напомним, что ранее в израильских СМИ было заявлено о наличии на этой военной базе в Ираке десятков иранских ракет.

Иракские власти раскритиковали удар по территории военной базы и само вторжение, отметив, что Багдад не хочет оказаться втянутым в "чужую войну", "не собирается становиться ареной для нового вооружённого конфликта".

Развить эту мысль решили в упомянутой выше американской газете. Американские журналисты в своей публикации отметили, что такого рода атаки Израиля могут привести к дестабилизации ситуации в Ираке, а также усугубить американо-иранский конфликт, переведя его в полностью не прогнозируемое русло.

Нужно отметить, что официальные лица Израиля, включая военное командование этой страны, нанесение ударов по иракской территории не комментируют, как оставляют без комментариев и обвинения в свой адрес.

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Страны
Израиль
Ирак
Иран
Сирия
США
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