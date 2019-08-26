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26.08.2019
ТАСС

Шойгу предлагает сотрудничество военных ведомств России и Молдавии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Министр обороны России предлагает подготовить план сотрудничества на ближайшие три года

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил в кратчайшие сроки подготовить трехлетний план сотрудничества между военными ведомствами РФ и Молдавии.

"Мы признательны за все, что делается сейчас, не побоюсь этого слова, для восстановления отношений между военными ведомствами двух стран. Делить нам нечего. Воевать друг против друга мы не собирались и не собираемся. Именно поэтому хотелось бы в ближайшее время подготовить план нашего сотрудничества, желательно - на три ближайших года", - сказал Шойгу на переговорах с президентом Молдавии Игорем Додоном в субботу.

Необходимость подготовки такого плана обусловлена тем, что в двустороннем военном сотрудничестве "вопросы есть и вопросов много, включая проблемные", отметил он.

Глава Минобороны России находится в Молдавии по случаю празднования 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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