Малые противолодочные корабли "уничтожили" подлодку противника на Балтике

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой" провели на Балтике учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Зеленодольск" и "Уренгой" Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в полигонах боевой подготовки в Финском заливе провели плановое учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с практическим применением комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели",- заявил Мартов.

По его словам, в ходе учения корабли отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводной лодкой.

"Одним из основных эпизодов учения стало выполнение торпедных стрельб и глубинных бомбометаний экипажами противолодочных кораблей по имитированной цели",- отметил представитель Балтфлота.