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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Малые противолодочные корабли "уничтожили" подлодку противника на Балтике

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Малый противолодочный корабль "Уренгой"
Малый противолодочный корабль "Уренгой".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой" провели на Балтике учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Зеленодольск" и "Уренгой" Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в полигонах боевой подготовки в Финском заливе провели плановое учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с практическим применением комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели",- заявил Мартов.

По его словам, в ходе учения корабли отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводной лодкой.

"Одним из основных эпизодов учения стало выполнение торпедных стрельб и глубинных бомбометаний экипажами противолодочных кораблей по имитированной цели",- отметил представитель Балтфлота.

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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
БФ
Военные учения
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