Малый ракетный корабль "Углич" выполнил учебные стрельбы в Средиземном море

Первые два построенные на ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России малых ракетных корабля проекта 21631 "Град Свияжск" и "Углич". Снимок 2013 года.

Севастополь. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль "Углич", выполняющий задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней оперативной зоне, провёл комплекс учений в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

"В соответствии с планом боевой подготовки экипаж "Углича" отработал алгоритм ведения боя одиночным кораблём с надводными кораблями "противника" и организацию противовоздушной обороны корабля на переходе морем", - цитирует слова Рулева отдел информационного обеспечения ЧФ.

"В ходе учений была выполнена артиллерийская стрельба по надводной и воздушной целям, а также отработан алгоритм действий личного состава при постановке помех комплексом радиоэлектронной борьбы с целью уклонения от ударов воздушного противника", - отмечается в сообщении.

Также во взаимодействии с палубной авиацией моряки провели тренировку по поиску и слежению за подводной лодкой.