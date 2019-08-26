Российские подлодки запустили сразу две баллистические ракеты

В субботу Минобороны РФ сообщило об успешных пусках сразу двух баллистических ракет морского базирования. Обе выпустили подлодки стратегического назначения Северного флота.

Экипаж атомного крейсера "Тула" проекта 666БДРМ "Дельфин" (по классификации НАТО Delta -IV) стрелял по находящейся за тысячи километров цели трехступенчатой жидкостной ракетой "Синева". Команда подлодки "Юрий Долгорукий" проекта 955 "Борей" применила по другой мишени бортовой ракетный комплекс "Булава".

В сообщении военного ведомства говорится, что пуски выполнялись из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

"Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка", - уточнили в министерстве. Там добавили, что эти стрельбы подтвердили заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок.

Военные говорят о плановом характере выполнения учебно-боевых задач экипажами "Тулы" и "Юрия Долгорукого". Напрямую связывать их ракетные пуски с испытанием американцами запрещенного Договором об РСМД боеприпаса, конечно, не стоит. Опытная ракета США и наши "Синева" с "Булавой" разнятся по всем параметрам - целевому предназначению, мощности, носителям и так далее. К тому же российские морские ракеты, в отличие от испытанного США боеприпаса, никогда не попадали и не попадают под ограничительные договоры.

Вместе с тем, некоторые эксперты справедливо полагают, что в числе ответных мер РФ на действия Соединенных Штатов по ракетам средней и меньшей дельности могло бы стать дальнейшее развитие нашей ядерной триады, включая ее морскую компоненту. К ней как раз относятся атомные подлодки, оснащенные "Синевой" и "Булавой". Логика в таких рассуждениях, несомненно, имеется. В сложившихся условиях думать о сухопутных ударных средствах с радиусом поражения с 500-5500 км (именно они были прописаны в Договоре от РСМД) нам в любом случае придется. Однако не стоит забывать, что главным и по-настоящему действенным оружием сдерживания США были и остаются наши баллистические ракеты. Установленные на подводных атомоходах стратегического комплексы "Синева" и "Булава" в их числе.

Напомним, что на подлодках проекта 955 и 955А может быть размещено 16 ракет "Булава". Этот новейший трехступенчатый твердотопливный морской боеприпас под индексом Р30 3М30 (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) специально создавали для оснащения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев.

По оценке экспертов, боевые и технические характеристики этой ракеты серьезно приближают ее к американскому аналогу - UGM-133A "Трайдент-2", а по некоторым элементам значительно его опережают. Наша новая морская ракета имеет межконтинентальную дальность полета - более 10 тысяч километров. Она несет от шести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения, что делает оружие недоступным для систем противоракетной обороны. Не случайно, после первого испытательного пуска ракеты в сентябре 2004 года президент РФ Владимир Путин заявил о "стратегических комплексах, которых пока нет ни у кого и вряд ли раньше, чем в России, у кого-то появятся. Это будут системы, которые работают на гиперзвуке, меняют маршрут по курсу и высоте, практически неуязвимые, в том числе для систем ПРО, которые разрабатывают в мире".

Наконец, не стоит забывать, что "Булава" наряду со стратегическими "Тополем - М" и "Ярсом" в перспективе может стать тем универсальным оружием, которое будет одинаково применимо Военно-морском флоте и Ракетных войсках стратегического назначения.

Что касается РСМ-54 "Синева" и ее носителя, то известно: эта баллистическая ракета морского базирования зависимости от модификации может иметь четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый. При необходимости ракету оснащают осколочно-фугасной боевой частью с массой взрывчатого вещества около 2 тонн.

Старт "Синевы" идет в режиме одиночного или залпового пуска. Такую стрельбу подлодка может осуществлять с глубины до 55 метров на скорости 6-7 узлов. Причем направление пуска ракеты не зависит от курса движения корабля. При максимальной дальности полета до 8300 километров отклонение "Синевы" от цели составляет не более 500 метров. Это достигается за счет использования вычислительного комплекса "Малахит-3" - он обеспечивает коррекцию траектории полета ракеты по звездам и навигационным спутникам. Кроме того, "Синева" обладает повышенной защищенностью от электромагнитного импульса и оснащена эффективной системой преодоления системы ПРО.

Юрий Гаврилов