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26.08.2019
Военное обозрение

Армия Нидерландов пересаживается с внедорожников Mercedes на IVECO

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Министерство обороны Нидерландов приняло решение о полной замене армейских внедорожников. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com, нидерландские вооруженные силы пересядут с "Мерседесов" на IVEKO.

Источник изображения: https://yandex.ru/images/

Нидерландское военное ведомство приняло решение о закупке до 1275 новых внедорожников LMV IVECO. Планируется, что машины будут поступать в пяти комплектациях, из которых четыре предназначены непосредственно для самих вооруженных сил, а одна - для военной полиции. По имеющимся сведениям, в армию пойдут два типа внедорожников с установленными на них боевыми модулями, машина медицинской эвакуации и внедорожник-пикап. Для полиции будет поставляться отдельная версия LMV IVECO, какая, точно не известно.

Начало поставок запланировано на 2022 год, машины заменят стоящие в настоящее время на вооружении армии и военной полиции Нидерландов внедорожники Mercedes-Benz 290 GD.

Iveco LMV - армейский многоцелевой бронеавтомобиль, созданный итальянской автомобилестроительной компанией в 2001 году с учётом опыта эксплуатации машин аналогичного назначения в ходе конфликта на Балканах в 90-е годы. Масса машины в базовой комплектации - до 7 т, максимальная скорость — 130 км/ч, запас хода — 600 км. Обладает противоминной защитой, способной выдержать взрыв до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Броня корпуса обеспечивает защиту экипажа от от огня стрелкового оружия калибров 5,56 и 7,62 мм, осколков снарядов. Имеется возможность установки дополнительной брони.

В настоящее время Iveco LMV состоит на вооружении армий 15 стран, в том числе России. При министре обороны Анатолии Сердюкове планировалось принятие данных внедорожников на вооружение ВС РФ под названием "Рысь". Всего планировалось на первом этапе закупить 1775 внедорожников с планами продления закупок. Однако в дальнейшем от "Рыси" отказались в пользу "Тигра".

На сегодняшний день в российской армии бронеавтомобили "Рысь" стоят на вооружении саперов Международного противоминного центра ВС РФ, 98-й гвардейской дивизии ВДВ и подразделений военной полиции.

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Страны
Италия
Нидерланды
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