Вашингтон намерен сорвать сделку Киева и Пекина по передаче "Мотор-Сич"

Соединенные Штаты будут всячески препятствовать установлению Китаем контроля над украинской компанией "Мотор-Сич". Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Белого дома, Вашингтон предпримет попытку сорвать предстоящую сделку.

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Не допустить покупку китайской инвестиционной компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей - компании "Мотор Сич" будет пытаться помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет газета. По информации издания, предоставленной источниками в Белом доме, в Киеве готовится встреча Болтона с руководством украинской компании, которая намечена на следующую неделю.

Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай. Все это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны. Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем

- приводит газета слова одного из источников.

В Вашингтоне заявляют, что Китай с помощью украинских специалистов пытается модернизировать свой парк самолетов большой грузоподъемности, но для США это является угрозой.

Мы не дадим китайцам освоить эту технологию

- заявили в Белом доме.

Как ранее сообщали некоторые СМИ, китайская компания вместе с "Укроборонпромом" пытается взять контроль на "Мотор-Сич". Покупка украинского производителя позволит Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву — обеспечить загрузку собственного предприятия, которому запрещено военно-техническое сотрудничество с Россией, бывшей ранее основным заказчиком продукции. По имеющейся информации, Skyrizon Aircraft уже строит под мощности украинского предприятия завод в Чунцине на юго-западе КНР.