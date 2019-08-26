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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Пущенные КНДР ракеты пролетели более 380 км - СМИ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Источник изображения: © AP Photo/Lee Jin-man

Гонконг. 24 августа. ИНТЕРФАКС - "Неопознанные снаряды", которые военные квалифицируют как баллистические ракеты малой дальности, пущенные КНДР в субботу, преодолели расстояние 389 км на максимальной высоте 97 км, сообщают южнокорейские СМИ со ссылками на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил Южной Кореи.

Скорость ракет достигла 6,5 Маха.

КНДР в ночь на субботу запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря, сообщил ранее ОКНШ.

Прекратить ракетные пуски, которые ведут к нагнетанию напряженности на Корейском полуострове, потребовал Совет национальной безопасности Южной Кореи, сообщило агентство "Ренхап".

Заявление было сделано по итогам экстренного заседания Совета после осуществленных Северной Кореей двух очередных - четвертых по счету только за август - ракетных пусков.

На заседании было принято решение проанализировать ситуацию и разобраться, что представляли собой "неопознанные снаряды", как назвал ракеты Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Кроме того, было указано на необходимость активизации дипломатических усилий в мировом сообществе, чтобы вынудить КНДР вернуться за стол переговоров по денуклеаризации в кратчайшие сроки.

В четверг Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают военные угрозы против нее.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - говорилось в заявлении МИД КНДР.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредил Вашингтон накануне, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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