Украина поставила в Мьянму 14 бронированных тягачей БТС-4ЛБТЗ

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Укрспецэкспорт поставил в Мьянму 14 бронированных тягачей БТС-4ЛБТЗ

В июне 2019 г. [украинская] Государственная Компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" экспортировала в Мьянму 14 бронированных тягачей БТС-4ЛБТЗ (они же - бронированные ремонтно-эвакуационные машины "Зубр") разработки и производства ГП "Львовский бронетанковый завод" на базе танков Т-55, зав. номера: БТС-4.ЛБТЗ.001…. БТС-4.ЛБТЗ.014.

Представитель компании Amthyst Trading Co. Ltd.,покупателя из Мьянмы, генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин и директор ГП "Львовский бронетанковый завод" Виктор Андрощук, после завершения изготовления партии новых бронированных ремонтно-эвакуационных машин БТС-4ЛБТЗ, которые предназначены для "иностранного заказчика из Юго-Восточной Азии". Март 2019 г.

Импортер - Amthyst Trading Co. Ltd.

БТС-4ЛБТЗ был разработан за собственные оборотные средства предприятия и предназначен для эвакуации поврежденных танков с поля боя. Он оснащен краном с подъемным весом в 12 т, лебедкой с максимальной силой буксировки до 75 т, а также может буксировать технику на жесткой сцепке со скоростью до 12 км/ч. Такие характеристики обеспечивает 690-сильный двигатель, который способен разогнать 38-тонную машину до 55 км/ч.

Создание этой машины стало возможным благодаря тому, что "Львовский бронетанковый завод" перешел к самостоятельному изготовлению основных компонентов тягачей и ремонтно-эвакуационных машин. Необходимо отметить, что Министерство обороны Украины также заинтересовалась этой БРЭМ и рассматривает возможность ее включения в Государственный оборонный заказ.

Вес - 536,97 т. Цена- 4 007 990 долл.

Отправлены морским транспортом через МТП Черноморск.