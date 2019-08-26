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26.08.2019
Военное обозрение

Южнокорейские СМИ: Ан-2 способен обойти современные радары

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Авиация КНДР имеет специальный полигон, на котором отрабатывается бомбардировка по скоплениям южнокорейских истребителей F-15K Slam Eagle, представленных в виде макетов. Однако пилоты тренируются здесь не на МиГ-ах, а летают на "древних бипланах Ан-2". Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo.

Источник изображения: http://english.chosun.com/

Данная площадка находится примерно в 3 км к юго-востоку от авиабазы Сондок. На представленном ниже изображении имитация F-15K расположена в правом нижнем углу. Как пишет Sputnik, комментируя данную новость, было бы понятно, если бы Пхеньян обучал своих пилотов борьбе с "Иглами" на МиГ-29, которые имеются в распоряжении КНДР. Однако военные предпочли посадить летчиков в самолеты, предназначенные для сельскохозяйственных работ.

Данная машина была создана в 1947 году советским авиаконструктором Олегом Антоновым.

Часто описываемый как “трактор с крыльями”, биплан пропеллерного типа являлся уже устаревшим, когда был построен, но его выносливая конструкция и надежные характеристики сохранили самолет на гражданской службе до настоящего времени

- пишет Sputnik, указывая, что КНДР нашла новое, военное, применение "для этой реликвии".

Как пояснил Chosun Ilbo офицер разведки, несмотря на то, что Ан-2 двигается с медленной скоростью, он способен проходить между ущельями на низкой высоте, чтобы позволяет самолету обойти современное радиолокационное поле.

Избежав обнаружения радаров и отбомбившись по нашим авиабазам, он способен сбросить на землю несколько десятков коммандос

- указывает южнокорейский военный.

Как отмечается, всего в распоряжении КНДР имеется около 300 единиц Ан-2. Данная модель рассматривается Пхеньяном в первую очередь как средство доставки спецназа на территорию противника.

Источник изображения: http://english.chosun.com/

[i]Полигон в КНДР с, предположительно, макетами F-15K Slam

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Продукция
F-15
Harpoon ПКР
Ан-2
МиГ-29
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Независимости ради
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