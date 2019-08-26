Покружиться над спецназом: как пилотов учат выполнять секретные миссии

"Известия" первыми побывали в центре, где вертолетчиков готовят к работе с бойцами Сил спецопераций

"Школа пилотов" — как военные летчики называют 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны — в этом году отметила свой юбилей. На базе центра строевые летчики под руководством инструкторов переучиваются на новые типы вертолетов. Специалисты ГЦБП проводят исследования, разрабатывают методические пособия по подготовке применения машин на поле боя.

344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ — уникальная воинская часть, включающая в себя различные части и подразделения. В ее составе есть отдельная инструкторско-исследовательская эскадрилья, выполняющая задачи в интересах подразделений специального назначения.

— Мы должны скрытно выйти в заданный район в кратчайшие сроки. По специальным средствам, не видимым глазу человека, найти группу спецназовцев и эвакуировать ее. Или, получив от группы целеуказания, нанести точный удар по противнику, — рассказал "Известиям" командир эскадрильи, подполковник Владимир Залитов.

"Ночные сталкеры" в небе

В вооруженных силах зарубежных стран пилотов, которые работают совместно с бойцами спецназа, называют "ночными сталкерами". Такие офицеры — "штучный товар": на подготовку каждого пилота уходят многие годы и десятки миллионов долларов. В начале 1980-х в вооруженных силах США был сформирован 160-й авиационный полк специальных операций. Его личный состав на протяжении 30 лет поддерживал операции американского спецназа по всему миру. Именно пилоты 160-го полка смогли скрытно доставить в пакистанский городок Абботабад штурмовую группу "морских котиков", которые ликвидировали Усаму бен Ладена.

В российских Воздушно-космических силах, в отличие от американских вооруженных сил, "вертолетного спецназа" нет. С бойцами спецподразделений работают обычные строевые пилоты, прошедшие специальную подготовку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Практически все пилоты армейской авиации умеют летать в приборах ночного видения, а также в сложных метеоусловиях, — объясняет подполковник Владимир Залитов. — Но этого недостаточно для того, чтобы эффективно поддерживать спецназовцев. Поэтому летный состав армейской авиации проходит подготовку на базе нашей эскадрильи.

На первом этапе летчики армейской авиации из строевых полков и прибывают в Торжок. Там на базе 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны проходят теоретические курсы, в ходе которых отбираются наиболее подготовленные и способные пилоты. Их направляют в отдельную инструкторско-исследовательскую эскадрилью для дальнейшей практической подготовки.

Спецназ в небе Подмосковья

На въезде в один из подмосковных городов находится военный аэродром, где долгое время базировались истребители противовоздушной обороны, защищавшие небо Москвы и области. Сейчас это "дом" российских "ночных сталкеров" — отдельной инструкторско-исследовательской эскадрильи, имеющей на вооружении вертолеты, предназначенные выполнять полеты с приборами ночного видения. Здесь согласно плану выполняются полеты днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Пилоты эскадрильи оттачивают свое мастерство для передачи опыта при обучении летчиков других частей.

— Спецназовцы всегда работают скрытно, выполняют свои задачи днем и ночью независимо от погодных условий и времени года. Значит, и нам приходится работать в таких же условиях, — сказал "Известиям" командир одного из вертолетов эскадрильи, капитан И.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вертолетчики эскадрильи во время боевых задач ходят на предельно малых высотах — когда высотомер в кабине пилота показывает, что расстояние до земли не превышает 50–60 м, а иногда и меньше.

— К примеру, в Подмосковье есть леса, где высота деревьев доходит до 40 м, и зачастую в полете мы идем над верхушками леса. И малейшая ошибка в пилотировании может дорого обойтись, — говорит капитан И.

После заката солнца полеты выполняются только в приборах ночного видения (ПНВ), которые превращают темноту в черно-зеленую картинку высокой детализации. Но у приборов есть существенные ограничения, которые надо учитывать.

— Главная особенность ПНВ в том, что изображение в них не передает глубину, — объясняет летчик-оператор вертолета, лейтенант Б. — Поэтому без выработанных навыков очень сложно определить реальное расстояние до предметов на местности. При этом вертолет летит на предельно малой высоте с очень высокой скоростью. А вокруг может быть дождь или снег.

Полеты на низкой высоте не только делают вертолеты незаметными для противника, но и защищают их от огня переносных зенитно-ракетных комплексов, это для них — главная опасность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Вертолет движется на большой скорости. Поэтому оператор ПЗРК не может вовремя среагировать и взять вертолет на сопровождение, а значит, и запустить ракету, — говорит капитан И.

Главное правило эскадрильи — напрасно не рисковать. Этому летчики-инструкторы тоже учат своих подопечных.

— Главное — это соблюдать летные законы, не нарушать меры безопасности, сберечь жизнь и здоровье летных экипажей, обеспечив сохранность надежной, дорогостоящей российской авиационной техники, — пояснил Владимир Залитов.

Крылья помощи

Для того, чтобы работать вместе с бойцами спецназа, вертолетчики должны не только освоить искусство ночных полетов, но и в совершенстве владеть тактическими приемами.

— Например, как можно провести эвакуацию группы спецназа под огнем противника, — объясняет капитан И. — В этом случае наши военнослужащие и бойцы противника находятся вблизи друг от друга. Ведут огонь из стрелкового оружия. Надо действовать быстро, слаженно, умело. Скрытно, неожиданно для противника выйти в район, выбрать место посадки, приземлиться, загрузить группу и сразу же взлететь, чтобы исключить потери среди спецназовцев и не допустить поражения вертолета огнем противника.

Не всегда местность позволяет выполнить посадку вертолета, и в этом случае приходится работать с режима висения.

— Вертолет Ми-8 оборудован двумя лебедками, которые позволяют эвакуировать личный состав с высот до 60 м, — рассказал Владимир Залитов. — Также у этой машины имеются две сдвижные двери, что позволяет выполнять высадку или эвакуацию групп специального назначения в кратчайшие сроки.

Вертолеты Ми-8 на базе Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На выполнение боевой задачи всегда уходит пара вертолетов: обычно это ударный Ми-35 и транспортный Ми-8. Пока "восьмерка" эвакуирует или высаживает спецназовцев, боевой вертолет прикрывает его с воздуха.

— В случае необходимости 35-й может также перевозить бойцов спецназа, ведь у этих "вертушек" есть десантные кабины, рассчитанные на перевозку нескольких человек, — пояснил "Известиям" летчик-оператор Ми-35, лейтенант Б.

Другая важная задача эскадрильи — это работа с новой боевой техникой, которая только поступает на вооружение Воздушно-космических сил. По словам Владимира Залитова, в скором времени ожидается поступление новых вертолетов, доработанных для выполнения задач с подразделениями специального назначения.

Алексей Рамм, Роман Крецул