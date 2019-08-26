"Львовский бронетанковый завод" деградирует до уровня гаражного "автосервиса"

ЛБТЗ устроил "презентацию" своих усилий по поддержанию боеспособности ВСУ

Инициированные новым руководством Украины уголовные дела против Петра Порошенко могут весьма серьезно ударить по военно-технической отросли этой страны, поскольку вскрытые при этом коррупционные схемы неизбежно "зацепят" почти все структурные подразделения ВПК "незалежной".

Что, собственно говоря, не удивительно – прежний "президент" стремился брать от "свалившегося на него счастья" по максимуму – и практически с каждого контракта на поставку или ремонт военной техники имел свой "гешефт", очень часто многократно превышающий стоимость реальных работ или затрат.

И это не только било по бюджету, но и по качеству закупаемой (ремонтируемой) техники, что приводило даже к трагическим последствиям, как, например, с минометом "Молот". И сейчас все это вылезает наружу.

"Опровергнуть" все эти скорбные факты, объявив их "кремлевской пропагандой" в ситуации, когда контроль над СМИ в значительной степени утрачен, не получится. Единственное, что остается украинским "оружейным баронам", попытаться убедить украинское общество в том, что их усилия не только обогащали команду Порошенко, но и способствовали укреплению боеспособности ВСУ.

Именно этой РR задаче должны послужить появившиеся в Сети кадры модернизированной и подготовленной для отправки украинским вооруженным формированиям в Донбассе военной техники.

На кадрах запечатлены десять отремонтированных и модернизированных танков Т-64, Т-72, БРЭМ-1 (бронированная эвакуационная машина) и ГПМ-54 – так называемый пожарный танк, которые вскоре поступят в ВСУ с ГП "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ).

В комментариях к видеоряду сообщается, что это обычный объем для каждого квартала, а также то, что ЛБЗ уже выполнил половину годового заказа военного ведомства "незалежной". Если учесть, что на дворе август, то темпы работы львовских танкостроителей явно не тянут на стахановские. Сообщается также, что процесс ремонта контролируется экипажами боевых машин, которые указывают персоналу завода на конкретные недостатки их машины. Однако это "ноу-хау" украинской оборонки говорит лишь о том, что военные предприятия страны не только не в состоянии удерживаться в рамках ГОСТов, но и испытывают серьезные проблемы с диагностикой техники. То есть ЛБТЗ отчетливо деградирует до уровня гаражного "автосервиса".

В свете этого, претензии предприятия на "модернизацию" упомянутой техники вызывают сомнения. Впрочем, его руководство озабочено отнюдь не этим.

Напомним, что еще два года назад завод оказался в центре громкого антикоррупционного скандала, в который были вовлечены весьма влиятельные фигуры. Его тогда удалось спустить на тормозах, назначив "крайних". Однако сейчас с большой долей вероятности это дело, да еще и с новыми подробностями, может быть вновь активировано.

И в свете надвигающейся опасности его фигуранты стремятся убедить общественность Украины, что ЛБТЗ является чуть ли не ключевым предприятием "оборонки", и любые "посягательства" на его руководство - есть ни что иное, как подрыв боеспособности ВСУ. И за всеми "проверками", несомненно, стоит "агрессор".

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",