Китай посоветовал США "не читать нотации другим" после выхода из ДРСМД

МИД Китая заявил, что США не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных соглашений, после того как они вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением в пятницу, 23 августа, выступил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

"США вышли из СВПД, а также из ДРСМД. Все международное сообщество выступило против этого. США следует сначала переосмыслить свое отношение к обязательствам и подумать о том, как соблюдать их, а не читать нотации другим", — цитирует ТАСС представителя МИД КНР.

Как отмечает информагентство, таким образом Гэн Шуан прокомментировал доклад Госдепартамента США, в котором, в частности, идет речь о нарушении Китаем Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Дипломат подчеркнул, что такие договоры "являются столпами, на которых основывается международный мир, стабильность и безопасность".

"Китай является ответственной стороной, которая исполняет свои международные обязательства, и миру известно об этом", — заключил Гэн Шуан.

22 августа сообщалось о докладе Госдепа, в котором США обвиняют в несоблюдении ДВЗЯИ не только Китай, но и Россию. Как сообщается в документе, США пришли к выводу, что "Россия провела испытания ядерного оружия с применением ядерного боезапаса".

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. 2 августа МИД России официально сообщил, что договор прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.