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26.08.2019
Независимое военное обозрение

Россия профинансирует модернизацию Вооруженных сил Абхазии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik

Нет гарантий, что США не разместят ракеты средней и меньшей дальности действия в Грузии

Министры обороны России и Абхазии подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики. Об этом в пятницу сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария в Москве.

"Сегодня мы рассмотрим и подпишем соглашение о дальнейшем развитии нашего военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии. Добро пожаловать в Москву", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что Россия и Абхазия создали общее пространство обороны и безопасности двух государств и в этом есть реальная необходимость, в связи с тем, что Грузия стремится интегрироваться в структуру НАТО. "Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь. Довольно важное значение имеют документы и соглашения, подписанные между нашими государствами в 2014 году, в 2015 году. И, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем, и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности", - подчеркнул Шойгу.



В свою очередь, министр обороны Абхазии Мераб Кишмария выразил благодарность за вклад России в обеспечение безопасности республики. "То, что седьмая база совместно с объединенной группировкой, которую мы создали, занимается обеспечением безопасности – за это наша особая благодарность, это Ваша заслуга - в первую очередь, и заслуга ваших офицеров, и генералов, которые занимаются совместно с нашими офицерами и генералами, министерством обороны обеспечением безопасности. Еще раз выражаю свою благодарность за ту государственность, которая обеспечивается у нас силами ваших войск", - сказал Кишмария. Внимание российского военного ведомства к южному стратегическому направлению обусловлено множеством факторов. Во-первых, в распоряжении США наверняка оказалась вся документация и планы, касающиеся возможностей Вооруженных сил РФ по обеспечению безопасности страны на этом направлении. Во- вторых, интеграция армии Грузии в военное планирование НАТО уже само по себе является практически открытой угрозой для России. К тому же, нет оснований для сомнений, что в случае необходимости командование США разместит ракеты среднего и меньшего радиуса действия на территории этой закавказской республики.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Абхазия
Грузия
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Шойгу Сергей
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