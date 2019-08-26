Правительственные войска Сирии освободили север Хамы от боевиков
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север провинции Хама. Генштаб вооруженных сил страны в пятницу, 23 августа, также подтвердил информацию об освобождении города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб.
"В ходе наступательной операции сирийские военнослужащие окружили противника и нанесли ему сокрушительное поражение, освободив 16 населенных пунктов на севере Хамы, а также город Хан-Шейхун", — цитирует ТАСС представителя генштаба.
По его словам, инженерные войска приступили к разминированию населенных пунктов.
Представитель ВС Сирии подчеркнул, что террористы "не в состоянии остановить стремительное продвижение доблестной сирийской армии", которая твердо намерена очистить все географические районы Сирии от боевиков.
22 августа со ссылкой на источник сообщалось о взятии правительственными войсками Хан-Шейхуна. В тот же день в Кремле заявили, что борьба с террористами будет продолжаться во всех зонах Сирийской Арабской Республики (САР). В особенности это коснется боевиков, продолжающих вылазки против правительственной сирийской армии и против российской авиабазы Хмеймим.
Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных формирований боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков, однако зачистки на отдельных территориях страны продолжаются.
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