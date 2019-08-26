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26.08.2019
Газета.ru

"Открыта дорога кризису": Эрдоган пожаловался Путину на Асада

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Путин и Эрдоган поговорили по телефону о Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии в телефонном разговоре. Эрдоган выразил возмущение действиями армии сирийского лидера Башара Асада, которые, по мнению главы Турции, ведут к гуманитарной катастрофе в САР. В последние дни с полей в республике приходят сообщения о том, что правительственные войска постепенно освобождают территории провинции Идлиб от незаконных бандформирований.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре вопросы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии, а также борьбу с терроризмом там. В пресс-службе Кремля уточнили, что диалог двух лидеров состоялся по инициативе Анкары.

"С учетом предстоящего в сентябре пятого саммита государств-гарантов астанинского процесса (России, Ирана и Турции) рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета", - указано в сообщении пресс-службы российского президента.

Путин и Эрдоган также обсудили взаимодействие по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.

В Кремле отметили, что лидеры договорились активизировать совместные усилия, чтобы устранить исходящую из этого района террористическую угрозу и обеспечить выполнение Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года.

Турецкий лидер в свою очередь обратил внимание, что нарушения режима перемирия вредят урегулированию в Сирии, сообщила администрация Эрдогана. По его мнению, действия армии президента Сирии Башара Асада ведут к гуманитарной катастрофе в стране.

"Президенты Турции и России провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и вопросы двусторонних отношений. Наш президент сообщил своему российскому коллеге, что нарушение режима перемирия в Идлибе открыло дорогу большому гуманитарному кризису. Он отметил, что эти атаки наносят большой вред усилиям по урегулированию сирийского кризиса, а также представляют собой серьезную угрозу с точки зрения национальной безопасности нашей страны", - подчеркнули в сообщении.

После переговоров по ситуации в Сирии, которые прошли в Нур-Султане 1-2 августа, в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил правительственной армии заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору. Он был достигнут в сентябре прошлого года в Сочи, а основным его пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 км от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Всего через три дня, 5 августа, армия САР возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований.

Воспользовавшись затишьем, они предприняли попытки атаковать позиции правительственных войск на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.

Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, и призывал Анкару вывести войска.

Ранее в этот день Reuters со ссылкой на данные Ikhabriya TV сообщило, что сирийская армия продвигается внутрь кольца окружения, где оказались боевики на границе провинций Идлиб и Хама. По данным агентства, военные ведут "удушающую осаду" ряда населенных пунктов к югу от города Хан-Шейхун. Сообщается, что многие территории в итоге перешли под контроль правительственных войск или находятся на дистанции для обстрела. Кроме того, армия захватила порядка десяти важных холмов и расширила подконтрольную ей зону над автомагистралью, соединяющей Дамаск и Алеппо и проходящей через этот район.

Работающий в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав сообщил, что правительственные войска при поддержке России смогли установить контроль над городом Кафр-Зайта, который перешел к повстанцам еще в 2012 году.

Как передает Reuters, десятки тысяч людей бежали к турецкой границе за последние дни наступления сирийский войск на Идлиб и Хаму - последний оплот боевиков в стране.

За день до этого источник РИА "Новости" сообщил, что сирийская армия заняла ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб. По его информации, в населенном пункте проводится зачистка и разминирование. Как отмечает Al-Masdar News, сирийские войска также пытаются обезопасить районы к востоку от города.

Вместе с тем неподконтрольный сирийцам район остался к югу от Хан-Шейхуна. Там в городе Морек расположен турецкий наблюдательный пункт, который фактически оказался в окружении. О том, что боевики начали отступать, опасаясь окружения правительственными войсками, сообщалось еще 20 августа.


Лидия Мисник

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