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26.08.2019
ТАСС

В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В рамках круглого стола также обсуждалось направление технологий развития искусственного интеллекта в интересах модернизации вооружения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе начали разработку оружия на новых физических принципах, говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

В ведомстве отметили, что в "Эре" прошел круглый стол при участии первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Организатором круглого стола выступил Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

На совещании обсудили новые приоритетные научные направления. Среди них: "Малые космические аппараты", "Оружие на новых физических принципах", "Геоинформационные платформы", "Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение". Кроме того, обсуждалось направление технологий развития искусственного интеллекта в интересах развития вооружения, военной и специальной техники, а также морское направление. "По всем этим направлениям уже ведется работа", - говорится в сообщении министерства.

Открытие новых направлений исследования в "Эре" анонсировали в феврале в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Цаликов Руслан
Проекты
AI
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2 комментария
№1
26.08.2019 02:08
Сурово сдвинув брови спросим без подкола: "А что, товарищи, с наказом Президента освоить телепортацию к 2021 году? Что уже реально сделано и делается в этом направлении?"
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№2
26.08.2019 11:27
Цитата, OLGAT сообщ. №1
Сурово сдвинув брови спросим без подкола: "А что, товарищи, с наказом Президента освоить телепортацию к 2021 году? Что уже реально сделано и делается в этом направлении?"
Сэр, мыши телепортируются нормально, сээр!
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