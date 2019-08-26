Иран создал свою "трехсотку"

Зенитно-ракетный комплекс уже атакует Израиль психологически

В Иране состоялась официальная презентация зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373". По данным иранских СМИ, это – аналог российской зенитной ракетной системы С-300. Многие в мире расценили это как очередную демонстрацию, но скорее всего причина иная – дата публичного показа совпала с периодом финансовой отчетности за бюджетные средства. Так сказать, доложили высшему руководству о проделанной работе.

Зенитно-ракетные комплексы подобного класса Ирану необходимы, а мы слишком долго тянули с продажей С-300, приостанавливали исполнение контракта, потом вновь к нему возвращались… Так что факт, что они взялись за собственные разработки, удивлять не должен. Как не должен удивлять и вполне достойный, во всяком случае по заявленным характеристикам, результат. Надо понимать, что высокие технологии в стране очень развиты, в первую очередь благодаря огромному вниманию руководства страны к образованию – здесь в каждом крупном городе есть технические университеты, обучающие по самым современным и востребованным направлениям ("Иран превзошел Россию в грамотности", "ВПК" №45, 2018).

Конечно, пока открыт вопрос о необходимой для создания ЗРК такого уровня элементной базе. Вряд ли все высокотехнологичные комплектующие Иран производит сам, но есть Китай, не прекращавший с ним активное сотрудничество, и есть Южная Корея, с которой у Тегерана тоже особые отношения. Так что покупка любых компонентов двойного назначения не составляет проблемы.

Понятно, что основная военная угроза Ирану может исходить только с воздуха. Об этом же говорят и американцы, которые кроме массированных ударов по образцу нанесенных в Югославии, Ираке, Ливии иных путей усмирения Исламской Республики не видят. Но сами по себе такие системы, пусть и высококлассные, ничего не решают. У них достаточно ограниченный боекомплект. Даже если ситуация будет складываться идеально и, в случае нападения, одна ракета ПВО будет размениваться на одну воздушную цель, надолго иранских запасов не хватит.

“Вряд ли всю элементную базу Иран производит сам, но покупка любых компонентов для него не проблема”

Стоит отметить еще одну причину, почему показ состоялся сейчас. Это же один из элементов психологического противостояния с Тель-Авивом. Подразумевается: "Мы сейчас начнем эти ЗРК производить и, если что, перебросим их Хезболле в Сирию или Ливан – так что не горячитесь, остыньте". Вроде как и не пугают, но намекают недвусмысленно.

Самый главный вопрос, который возникает после презентации ЗРК "Бавар-373": сколько таких комплексов Иран в состоянии произвести? Если сотню в год, это серьезно, но сомневаюсь, что иранцам такое по силам.

Еще важный момент: поскольку системы в первую очередь должны противостоять воздушным целям, изготовленным по стелс-технологиям, это здорово усложняет разработку и производство. Рецепт прост – невидимые для современных коротковолновых РЛС стелс-цели хорошо заметны на старых радарах, работающих в длинноволновом диапазоне. Но это означает, что нужен и дополнительный радар, и его интеграция в общий контур управления комплексом.

Создание единичных образцов, бесспорно являясь серьезным конструкторским достижением, вовсе не говорит о том, что проблема противовоздушной обороны Ирана решена. Даже десяток таких ЗРК нападающую сторону не остановит и вряд ли сильно усложнит решение боевой задачи. А при организации серийного производства придется, кроме всего прочего, решать вопрос массовой закупки импортных комплектующих.

В любом случае нашим производителям С-300, С-400, С-500 стоит задуматься: а не составят ли иранцы конкуренцию нашим комплексам на внешнем рынке, поскольку изделия эти весьма дорогие, а Тегеран при желании сможет назначить достаточно привлекательные цены для покупателей из третьих стран. Теперь главная проблема – серийное производство, и от того, как быстро оно будет налажено, очень многое зависит. Но уже сейчас можно сказать – молодцы.

Саид Гафуров, руководитель направления "Восток" портала Правда.ру

Справка "ВПК"

ЗРК Bavar 373 способен обнаруживать до 300 целей, отслеживать до 60 и одновременно поражать 6. Комплекс обладает возможностью уничтожать цели на высотах до 27 километров, дальность действия – 200 километров. Смонтирован на многоосном колесном шасси иранского производства "Золь-джанах".

Газета "Военно-промышленный курьер",