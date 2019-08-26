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26.08.2019
WarSpot

Армия Нидерландов меняет Mercedes на IVECO

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Источник изображения: warspot.ru

Нидерланды заменят свой основной армейский внедорожник. Вчера, 22 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, Минобороны Нидерландов закупит до 1275 новых машин LMV IVECO в пяти комплектациях.

Поставки LMV IVECO начнутся в 2022 году, новые машины заменят на вооружении армии и военной полиции внедорожники Mercedes-Benz 290 GD. Армия получит четыре модификации: два типа машин с боевыми модулями, машину медицинской эвакуации, а также пикап. Ещё одна версия LMV IVECO будет предназначена для военной полиции.

Бронемашина LMV IVECO.

Источник изображения: ivecodefencevehicles.com

Iveco LMV — армейский многоцелевой внедорожник с бронированным корпусом. Масса машины в базовой комплектации составляет 7 т, максимальная скорость — 130 км/ч, запас хода — 600 км. Сегодня Iveco LMV состоит на вооружении армий 15 стран, в том числе России.

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Страны
Нидерланды
Россия
Компании
Daimler AG
Iveco
ВПВС РФ
Проекты
Медицина
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