Армия Нидерландов меняет Mercedes на IVECO

Нидерланды заменят свой основной армейский внедорожник. Вчера, 22 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, Минобороны Нидерландов закупит до 1275 новых машин LMV IVECO в пяти комплектациях.

Поставки LMV IVECO начнутся в 2022 году, новые машины заменят на вооружении армии и военной полиции внедорожники Mercedes-Benz 290 GD. Армия получит четыре модификации: два типа машин с боевыми модулями, машину медицинской эвакуации, а также пикап. Ещё одна версия LMV IVECO будет предназначена для военной полиции.

Бронемашина LMV IVECO. Источник изображения: ivecodefencevehicles.com

Iveco LMV — армейский многоцелевой внедорожник с бронированным корпусом. Масса машины в базовой комплектации составляет 7 т, максимальная скорость — 130 км/ч, запас хода — 600 км. Сегодня Iveco LMV состоит на вооружении армий 15 стран, в том числе России.