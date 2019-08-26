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26.08.2019
ТАСС

Женщин-танкистов наградили в Петербурге за участие в Армейских международных играх

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Женский экипаж на танке Т-80УЕ-1 примет участие в Международном танковом биатлоне в Алабино
Женский экипаж на танке Т-80УЕ-1 примет участие в Международном танковом биатлоне в Алабино.
Источник изображения: Мария Пушкарева / rg.ru

Генерал-полковник Александр Журавлев отметил, что они на танках Т-80 показали отличные результаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Женские танковые экипажи Западного военного округа (ЗВО) получили медали за выступление на Армейских международных играх и высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть, проявленную при исполнении обязанностей. Церемония награждения прошла в Доме офицеров ЗВО в Санкт-Петербурге на торжественном мероприятии в честь 155-летия округа.

Награды вручил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев. "Наши девчата на танках Т-80 показали отличные результаты, показали скорость 72 километра в час, выступили очень достойно, все иностранные делегации просто рукоплескали", - сказал Журавлев перед награждением.

Медалями "За воинскую доблесть" II степени и "За вклад в развитие Армейских международных игр" наградили старших лейтенантов Марину Пушкареву и Дарью Сиротенко, лейтенанта Анастасию Баранову, сержанта Альбину Трофилову, младших сержантов Надежду Бондарнко и Гиляну Корнееву, а также ефрейторов Анну Корчагину, Галину Петрову и Анастасию Шиманову. Всем им вручил медали командующий округом.

На играх в этом году женщины-танкисты впервые принимали участие в показательных выступлениях. Кроме того, на торжественном мероприятии также вручили государственные и ведомственные награды военнослужащим округа, которые отличились в службе.

Армейские международные игры прошли с 3 августа по 17 августа на территории 10 государств.

Мероприятия по празднованию 155-летия Западного военного округа проходят в Петербурге в четверг и пятницу. Накануне в городе в честь праздника прошел плац-концерт и выставка военной техники в Петропавловской крепости, а вечером состоялся праздничный салют. Западный военный округ ведет свою историю с августа 1864 года, когда были образованы военно-окружные управления. Округ также является правопреемником Ленинградского и Московского военных округов, объединенных в 2010 году. В состав округа входят силы на территории 26 субъектов РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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