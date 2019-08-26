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26.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Иванов жестко высказался о попытках сравнения ЧП близ Северодвинска с Чернобылем

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Сергей Иванов
Сергей Иванов.
Источник изображения: tribunal-today.ru

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал "полной ахинеей" попытки сравнения происшествия в Архангельской области с Чернобылем.

На просьбу прокомментировать произошедшее в Архангельской области Иванов сказал, что ему трудно добавить что-то к этой теме после "исчерпывающих" ответов президента Владимира Путина и представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Меня удивляет немножко другое. (…) Когда эту трагедию в Белом море сравнивают с Чернобылем по последствиям или когда говорят, что Росатом испытывал в Белом море ядерное оружие", – приводит его слова РИА "Новости".

Иванов связал эти сообщения с тем, что летом мало новостей, и признался, что у него такая ситуация вызывает "некоторое удивление".

"Это, конечно, полная ахинея. Совсем спятили, можно так сказать по-простому, по-русски", – заявил Иванов.

Спецпредставитель президента добавил, что существует множество станций наблюдения за радиационной обстановкой, причем не только в России, но также в Норвегии и Финляндии. "Ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала", – добавил Иванов.

Напомним, на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако сейчас показатели в норме.

19 августа президент России Владимир Путин, находясь с визитом во Франции, в ответ на просьбу представителей западных СМИ прокомментировал ситуацию с аварией на испытаниях под Северодвинском, заверив в отсутствии угрозы для людей.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Финляндия
Франция
Компании
Росатом
Персоны
Иванов Сергей
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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