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26.08.2019
Военно-промышленный курьер

Спецназ Росгвардии тренируется на Байкале

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сотрудники спецподразделений Управления ФСВНГ по Иркутской области при поддержке авиаэскадрильи Росгвардии провели масштабную тренировку по десантно-штурмовой подготовке в акватории Курминского залива озера Байкал.

В ходе учения бойцы отработали элементы десантирования  при помощи каната на специальный патрульный катер. Сотрудники ОМОН и СОБР  без страховки спустились с борта боевого вертолета МИ-8, сообщает пресс-служба ведомства.

Вторым этапом тренировки  стала отработка сложного элемента  – эвакуации бойцов с помощью  буксира на специальном и при помощи альпинистского снаряжения. Тренировку провели  в полной боевой экипировке.

Самым зрелищным элементом стала отработка штурмового десантирования с воздуха  в воду. Скорость вертолета при движении над водой на высоте семь метров при скорости  10-15 километров в час.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
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Росгвардия
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