Спецназ Росгвардии тренируется на Байкале

Сотрудники спецподразделений Управления ФСВНГ по Иркутской области при поддержке авиаэскадрильи Росгвардии провели масштабную тренировку по десантно-штурмовой подготовке в акватории Курминского залива озера Байкал.

В ходе учения бойцы отработали элементы десантирования при помощи каната на специальный патрульный катер. Сотрудники ОМОН и СОБР без страховки спустились с борта боевого вертолета МИ-8, сообщает пресс-служба ведомства.

Вторым этапом тренировки стала отработка сложного элемента – эвакуации бойцов с помощью буксира на специальном и при помощи альпинистского снаряжения. Тренировку провели в полной боевой экипировке.

Самым зрелищным элементом стала отработка штурмового десантирования с воздуха в воду. Скорость вертолета при движении над водой на высоте семь метров при скорости 10-15 километров в час.