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26.08.2019
Известия.ru

Россия профинансирует модернизацию абхазской армии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

Россия профинансирует модернизацию Вооруженных сил Абхазии. Соответствующее соглашение 23 августа подписали главы минобороны России и Республики Абхазия Сергей Шойгу и Мираб Кишмария.

Встреча руководителей ведомств состоялась в Москве. Шойгу напомнил о создании Россией и Абхазией общего пространства обороны и безопасности и заявил о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества.

"Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь. Довольно важное значение имеют те документы и те соглашения, подписанные в 2014 году, в 2015 году, и, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности", — цитирует "РИА Новости" российского министра.

Кишмария, в свою очередь, поблагодарил Россию за вклад в обеспечение безопасности и государственности Абхазии.

"То, что седьмая база совместно с объединенной группировкой, которую мы создали, занимается обеспечением безопасности, — это особая благодарность, Ваша заслуга в первую очередь, заслуга ваших офицеров и генералов, которые занимаются совместно с нашими офицерами и генералами, министерством обороны обеспечением безопасности", — сказал абхазский министр.

Соглашение было заключено в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и Сухумом, пишет RT.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе конфликта. В 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию, Россия в обеих еще непризнанных на тот момент республиках создала военные базы для отражения грузинской агрессии, а впоследствии признала суверенитет данных территорий. Тогда же началось военное сотрудничество РФ и Абхазии. Российские базы служат гарантией безопасности республик в будущем.

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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
26.08.2019 15:35
Может быть Абхазия в благодарность за оказанную  ей военную помощь передаст в  бесплатную аренду на 49 лет МО РФ несколько неиспользуемых в настоящее время санаториев для  организации отдыха и лечения наших военнослужащих....
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