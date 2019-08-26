Foreign Policy (США): неужели российская ракета Судного дня — это фейк?

Американские эксперты сомневаются, что у Москвы есть деньги и технологии, необходимые для развертывания обещанного Путиным сверхсовременного арсенала. Американцы надеются от души, что Россия реализует военные проекты методом бросания спагетти в стену: хоть что-нибудь да прилипнет. Ведь если у русских действительно есть все это оружие, о котором говорил Путин, противникам несдобровать.

Эксперты сомневаются, что у Москвы есть деньги и технологии, необходимые для развертывания обещанного Путиным арсенала

В среду, 21 августа, президент России Владимир Путин подтвердил нечто, о чем международные эксперты по оружию уже подозревали: взрыв на военном полигоне на севере России, унесший жизни нескольких человек и спровоцировавший скачок радиации в атмосфере, стал результатом испытаний оружия, которое Путин назвал новым многообещающим боевым комплексом.

Президент России не стал озвучивать название этого оружия, однако данные указывают на то, что испытания 8 августа, в результате которых был зафиксирован самый серьезный скачок уровня радиации после аварии на атомной станции Фукусима в 2011 году, были непосредственным образом связаны с крылатой ракетой 9М730 "Буревестник" (по кодификации НАТО - SSC-X-9 Skyfall). Эта гипотеза нашла подтверждение во вторник, 20 августа, когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что взрыв произошел во время испытаний новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой.

Однако далеко не все убеждены, что тот взрыв стал результатом неудачных испытаний новой ракеты. Майкл Кофман (Michael Kofman), эксперт по России в Центре военно-морского анализа в Арлингтоне, считает, что, хотя это, несомненно, были испытания ядерного реактора военного назначения, у экспертов пока недостаточно данных, чтобы однозначно утверждать, что речь идет о "Буревестнике".

"В России реализуются сразу несколько проектов, связанных с ядерными технологиями", - отметил Кофман. По его словам, это вполне могли быть испытания какого-то компонента другого оружия.

Каковы бы ни были причины взрыва, эксперты сомневаются, что у Москвы достаточно денег и технологий, чтобы воплотить проект "Буревестник" в жизнь.

"Вполне возможно, они просто бросают спагетти в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет, но я не думаю, что прилипнет все", - отметил Иэн Уильямс (Ian Williams), заместитель директора Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований. Он сомневается в способности Москвы довести до конца процесс разработки и начать производство ракет "Буревестник".

"Это совершенно новое оружие. Больше ни одна страна даже не рассматривает возможность создания чего-то подобного. В долгосрочной перспективе это самое технологически неопробованное и, возможно, самое дорогостоящее оружие", - объяснил Уильямс.

Был ли взрыв действительно связан с новым оружием - крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой, которая, как утверждает Москва, способна много дней или даже месяцев летать вокруг Земли, обходя американские системы противоракетной обороны? Как бы то ни было, заявления Путина стали лишь частью кампании по восстановлению статуса России как крупного игрока на мировой арене.

В своем послании Федеральному Собранию в марте 2018 года, которое шокировало международное сообщество, Путин рассказал о нескольких системах вооружений следующего поколения, способных нести ядерные боезаряды. Путин заявил, что это новое оружие сделает американскую систему противоракетной обороны бесполезной. Во время выступления Путин показал видео, на котором новая межконтинентальная баллистическая ракета облетает вокруг Земли и достигает западного побережья США в районе Флориды - многие западные СМИ поспешили указать, что именно там находится резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

То выступление Путина вызвало решительную критику со стороны международного сообщества, однако нашло отклик среди россиян, которых Путин стремится сплотить своими обещаниями.

"А тем, кто на протяжении последних 15 лет раздувает гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось! - заявил он. - С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас".

Путин рассказал о торпеде с ядерной энергетической установкой, а также о гиперзвуковом оружии, способном развивать скорость, в несколько раз превышающую скорость звука. У всех этих вооружений есть одна общая черта: они недосягаемы для американских систем противоракетной обороны. Это само по себе служит недвусмысленным намеком на то, чего именно боится Россия.

"Мне кажется, в данном случае важный вывод заключается в том, что Россия боится американских систем противоракетной обороны", - сказал Джеймс Экшн, один из руководителей программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир.

Путин уже долгое время обещает восстановить величие России и ее статус на международной арене. Не имея в своем распоряжении ни достаточного количества денег, ни достаточно многочисленного населения, как в соседнем Китае, ни дипломатического влияния, как у США, Россия вынуждена опираться на ядерное оружие, которое играет важнейшую роль в российской концепции великой державы.

"Если бы у России не было всего этого ядерного оружия и относительно новых боевых систем, что тогда у нее было бы?" - сказал Уильямс.

Краткое описание новых ракет, на которые США необходимо реагировать.

"Буревестник"

Ракета SSC-X-9 Skyfall по кодификации НАТО в России называется 9М730 "Буревестник". В 2018 году Путин сообщил, что она представляет собой малозаметную ракету, летящую на малой высоте, сходную с американским "Томагавком" и оснащенную небольшим ядерным ракетным двигателем. Путин заявил, что дальность этой ракеты практически не ограничена и что она может лететь по "непредсказуемой траектории".

США в 1950-х и 1960-х годах пытались создать аналогичное оружие, получившее названием SLAM. Однако в конечном счете от проекта отказались, сочтя его нереалистичным во многом из-за проблем, связанных с испытаниями этого оружия.

"Я считаю, что Skyfall никогда не поступит на вооружение", - сказал Экшн.

"Сармат"

200-тонная межконтинентальная баллистическая ракета дальностью 11 тысяч километров РС-28 "Сармат" (по кодификации НАТО - SS-X-30 Satan II) должна заменить собой Р-36М "Воевода". Как заявил Путин, ракета имеет короткий активный участок полета, и это всерьез затрудняет ее перехват средствами американской системы противоракетной обороны.

"Авангард"

Этот планирующий летательный аппарат, запускаемый с земли и способный нести ядерную боевую часть, может развивать скорость, превышающую скорость звука в пять раз. Путин заявил, что "Авангард" способен обходить американские системы противоракетной обороны, делая их абсолютно уязвимыми. Как только "Сармат" поднимет этот аппарат на достаточную высоту, "Авангард" должен отделиться от ракеты и направиться к своей цели через атмосферу. Эта ракета, по словам Путина, "идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар".

"Посейдон"

В феврале Россия опубликовала видео "Посейдона" - беспилотного подводного аппарата, способного нести ядерный боезаряд и оснащенного миниатюрным ядерным реактором. Однако Путин впервые рассказал об этом аппарате еще в обращении к Федеральному Собранию в марте 2018 года, заявив, что он способен перемещаться "на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок".

"Кинжал"

Также Путин представил "Кинжал" - баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд, развивая сверхзвуковую скорость. Как заявил Путин, эта ракета, которую можно будет запускать с бомбардировщиков и истребителей-перехватчиков, имеет дальность более 2 тысяч километров и может обходить американские системы противоракетной обороны. По некоторым данным, ракеты поступили на вооружение еще в декабре 2017 года.

Эми Макиннон (Amy Mackinnon), Лара Селигман (Lara Seligman)