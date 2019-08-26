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26.08.2019
Российская газета

Росгвардейцам могут разрешить занимать здания и земли при спецоперациях

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Бойцы подразделения специального назначения Росгвардии на учениях
Бойцы подразделения специального назначения Росгвардии на учениях.
Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии смогут пользоваться чужим жильем и землей во время проведения спецопераций и неотложных заданий.

Такое право предусмотрено для этой спецслужбы согласно подготовленному Постановлению правительства "Об утверждении Правил предоставления войскам национальной гвардии Российской Федерации зданий (помещений), сооружений и земельных участков на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач". Документ еще не принят, а пока находится на обсуждении.

На портале размещена и пояснительная записка к проекту документа. Там сказано, что необходимость разработки проекта постановления обусловлена отсутствием механизма предоставления прежде всего жилья росгвардейцам, так сказать, на время "Ч".

Но чтобы сразу успокоить граждан, надо отметить, что речь не идет о постое вооруженных до зубов людей в личных квартирах россиян, как это было с войсками в царские времена. Речь прежде всего о муниципальном жилье, которое законным образом должно быть представлено на время местными властями, если в их края прибыла группировка "краповых беретов", скажем, ликвидировать последствия природного бедствия, как это недавно было в подтопленном Тулуне. Там большие силы именно росгвардейцев разбирали завалы возле тулунского моста, к которому волной прибило десятки снесенных стихией частных домов. Понятно, что людям надо было где-то разместиться и питаться. Тогда в июле вопрос с проживанием бойцов решали на уровне администрации Иркутской области. С принятием нового документа решать такие задачи станет проще. То есть речь идет о легализации и так уже существующего де-факто механизма.

Так что не случайно в пояснительной записке указано: принятие и реализация проекта постановления не потребуют выделения дополнительных средств федерального бюджета и не вызовут негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий. Также там отдельно прописано, что принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов, он соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.


Тимофей Борисов

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Россия
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Росгвардия
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