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26.08.2019
ЦАМТО

Тайвань намерен увеличить расходы на оборону

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Истребитель F-5 ВВС Тайваня.
Истребитель F-5 ВВС Тайваня.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 23 августа. Правительство (Исполнительный Юань) Тайваня объявило, что оборонные расходы страны в 2020 году будут увеличены до 358 млрд. тайв. долл. (11,4 млрд. долл. США), что на 17,5 млрд. тайв. долл. превышает оборонный бюджет 2019 года.

Как сообщает Taiwan News, премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан объявил, что в ответ на растущие оборонные потребности Тайваня правительство утвердило увеличение расходов на оборону.

Кроме того, по информации Jane's Defence Weekly, предусмотрен специальный фонд в размере 53,3 млрд. тайв. долл.

Одобренные правительством расходы на оборону должны быть утверждены Законодательным Юанем (парламентом).

По информации Liberty Times, бюджет в 358 млрд. тайв. долл. разделен на три основные части, самая большая из которых (166 млрд. тайв. долл./5,2 млрд. долл. США) предназначена для финансирования расходов на содержание личного состава. Сумма в 96 млрд. тайв. долл. (3 млрд. долл. США) выделена на обслуживание и закупку техники, а также обеспечение эксплуатации военных объектов.

Третья часть в размере 96 млрд. тайв. долл. будет направлена на развитие оборонных технологий и программы обучения. Таким образом, по сравнению с 2019 годом, капитальные расходы будут увеличены на 6 млрд. тайв. долл. (191 млн. долл. США).

В июле Министерство национальной обороны Тайваня предложило направить в 2020 году на нужды обороны 360 млрд. тайв. долл. (11,6 млрд. долл. США). Хотя утвержденный объем расходов несколько ниже, президент Тайваня Цай Инвэнь, выступая 5 августа, выразила согласие с тем, что Тайвань должен постоянно наращивать расходы на оборону в перспективе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Тайвань
Проекты
2020-й год
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