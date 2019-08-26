Симметричным ответом на РСМД США может стать наземный вариант ракет "Калибр" - эксперт

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Средиземного моря по объектам террористов в Сирии, август 2016 года.

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия может разработать наземный вариант ракетного комплекса "Калибр" в качестве симметричного ответа на новую крылатую ракету США, считает известный военный эксперт генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"У нас очень простой ответ. Наш "Калибр", который работает с кораблей, тоже может быть поставлен на наземную самоходную пусковую установку. Все это неядерные пока что крылатые ракеты, и какого-то стратегического характера они не имеют. Все что мы можем сделать - это очень несложно", - сказал Дворкин, бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ (занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны), в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, уровень угрозы от действий США пока оценить сложно, поскольку на данный момент ракеты находятся на этапе испытаний, а места и время размещения наземной версии крылатой ракеты "Томагавк" пока не определены.

"Тут вопрос в темпах возможного развертывания в будущем. Мы не будем развёртывать их раньше, чем американцы. Только если американцы будут развертывать свои ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что они и хотели делать, то нам нужно будет чесать голову и думать, что нам делать. Мы не можем там много развертывать, потому что рядом стратегический союзник - Китай. Поэтому я думаю, что темпы будут незначительные и масштабы развертывания будут ограничены у нас", - заявил эксперт.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы от действий США по испытанию новой крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

"Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны Российской Федерации, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.