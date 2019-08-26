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26.08.2019
Известия.ru

Летчики готовятся к авиасалону МАКС-2019

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Источник изображения: iz.ru

В подмосковном Жуковском проходят репетиции перед МАКС-2019. Летчики группы "Первый полет" отрабатывали трюки в воздухе. Это единственная в России пилотажная команда на поршневых самолетах. До старта авиасалона считаные дни — летчики во всеоружии. На грядущем шоу группа покажет свою визитную карточку — трюк "Пропеллер". Три Як-52 будут вращаться параллельно друг другу под углом 180 градусов. МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.



В подмосковном Жуковском проходят репетиции перед МАКС-2019. Летчики группы "Первый полет" отрабатывали трюки в воздухе. Это единственная в России пилотажная команда на поршневых самолетах. До старта авиасалона считаные дни — летчики во всеоружии. На грядущем шоу группа покажет свою визитную карточку — трюк "Пропеллер". Три Як-52 будут вращаться параллельно друг другу под углом 180 градусов. МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-52
Проекты
МАКС-20XX
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