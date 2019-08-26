В России испугались удара американских "Жезлов от Бога"

США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God ("Жезлов от Бога"). Об этом пишет РИА Новости.

"Его идея заключается в следующем: космические аппараты, выведенные на орбиту, несут на борту вольфрамовые стержни длиной 5-10 метров. А при пролете над каким-либо объектом или городом они сбрасывают их на Землю", — уверяет агентство.

Отмечается, что уклониться от таких "снарядов" невозможно, а сбить россыпи стрежней не сможет ни одна противоракетная система, поскольку Rods from God развивают скорость до 10 километров в секунду. "Разрушения на Земле от такого оружия будут катастрофическими и сравнимы по масштабам с ядерными взрывами", — заключает агентство.

В июле еженедельник "Звезда" написал, что вместо копирования американских проектов авианосцев российским конструкторам следовало бы задуматься о разработке "принципиально новых решений, которые невозможно найти в рамках нынешней догматической схемы", предложив в качестве варианта "подводный авианосец с летательными аппаратами, которые находились бы на борту огромного спрятанного в глубине океана стартового комплекса и могли стартовать прямо оттуда, без его подъема на поверхность".