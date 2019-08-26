Флот Филиппин вооружился "самым мощным кораблём"

Филиппины перевооружают свой флот. После списания наследия Второй мировой войны филиппинские ВМС приняли на вооружение "свой самый мощный корабль".

Пополнением филиппинского флота стал списанный южнокорейский корвет Chungju типа Pohang, который нёс службу в составе ВМС Южной Кореи с 1987 по 2016 год. В состав ВМС Филиппин корабль вошёл под названием BRP Conrado Yap.

Церемония ввода корабля BRP Conrado Yap в состав ВМС Филиппин

По данным портала navyrecognition.com, BRP Conrado Yap будет использоваться для обучения моряков в преддверии получения современных фрегатов. В 2016 году компания Hyundai Heavy Industries получила от ВМС Филиппин контракт на два фрегата, которые будут построены на базе южнокорейского корабля HDF-3000 типа Incheon.

По словам министра обороны Филиппин Дельфина Лоренцана, новые корабли нужны государству в связи с участившимися вторжениями китайских кораблей в филиппинские внутренние воды. Кроме того, BRP Conrado Yap станет первым шагом к обновлению флота.

BRP Conrado Yap вооружён двумя орудиями Oto Melara калибра 76 мм, двумя двухствольными арткомплексами Otobreda L/70 калибра 40 мм, двумя трёхтрубными торпедными аппаратами Mk. 32, шестью пулемётами M2 Browning и двумя установками глубинных бомб Мк.9. Кроме того, на корабле возможна установка ракет класса "поверхность-воздух".