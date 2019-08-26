Министры обороны России и Абхазии подписали Соглашение о финансировании расходов на модернизацию ВС республики

ЦАМТО, 23 августа. Министры обороны России и Абхазии подписали Соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

Об этом сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Москве со своим абхазским коллегой генералом армии Мерабом Кишмария.

"Сегодня мы рассмотрим и подпишем Соглашение о дальнейшем развитии нашего военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии. Добро пожаловать в Москву", – сказал Сергей Шойгу.

Он напомнил, что Россия и Абхазия создали общее пространство обороны и безопасности двух государств.

"Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь. Важное значение имеют документы и соглашения, подписанные в 2014 и 2015 годах, а также, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем, и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности", – подчеркнул министр обороны России.

В свою очередь, глава военного ведомства Абхазии Мераб Кишмария выразил благодарность за вклад Российской Федерации в обеспечение безопасности республики.

"То, что седьмая база совместно с объединенной группировкой, которую мы создали, занимается обеспечением безопасности – это особая благодарность, Ваша заслуга в первую очередь, заслуга ваших офицеров и генералов, которые занимаются совместно с нашими офицерами и генералами, Министерством обороны обеспечением безопасности. Еще раз выражаю свою благодарность за ту государственность, которая обеспечивается у нас силами ваших войск", – цитирует Мераба Кишмария Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.