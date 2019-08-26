В Кремле оценили решение мексиканской авиакомпании продать SSJ-100

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о том, что последний зарубежный покупатель российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) хочет их продать. По словам представителя Кремля, не стоит делать серьезные выводы из этой ситуации, так как для такого решения могут быть различные поводы.

"Эта машина всё больше эксплуатируется отечественными компаниями. Крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", эксплуатируют и другие компании", — сказал Песков в ходе брифинга в пятницу, 23 августа.

Он отметил, что по мере увеличения числа самолетов SSJ-100 будут улучшаться их параметры и характеристики.

По данным "Ведомостей", мексиканский авиаперевозчик InterJet сейчас ищет покупателей на российские самолеты. Источники издания сообщили, что из 22 лайнеров компания использует лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода.

По предварительным данным, главной причиной планов по продаже является тяжелое финансовое положение авиакомпании — в 2016–2017 годах обвалился песо, взлетели цены на керосин, и InterJet стала проигрывать конкурентам. В результате перевозчик не смог оплачивать запчасти для самолетов и был вынужден разбирать часть лайнеров.

22 августа глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что издержки из-за обслуживания SSJ-100 станут меньше, когда этот тип самолета будет больше летать. По его словам, для снижения затрат лайнеры сначала должны пройти обкатку, также необходимо наладить ремонтные базы.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что самолеты SSJ часто простаивают из-за сложностей с получением запчастей, а средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых данным лайнером, на 20% выше, чем на других.