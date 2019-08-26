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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Путин: проведенное США испытание ракеты не было импровизацией, это очередное звено в цепи запланированных мероприятий

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Запуск Tomahawk LACM, август 2019 года
Запуск Tomahawk LACM, август 2019 года.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин убежден, что испытание в США крылатой ракеты наземного базирования, подпадавшей под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, через 16 дней после денонсацией Вашингтоном этого договора, было тщательно подготовлено.

"Испытание ракеты с запрещенными по этому договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", - говорится в заявлении Путина, которое он сделал на совещании с членами СБ РФ в пятницу. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Президент начал свое выступление с того, что напомнил: "18 августа в Соединенных Штатах произведен испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 км".

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Путин Владимир
Проекты
РСМД
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