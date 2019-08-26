России для симметричного ответа на размещение американских РСМД потребуется один-два года - Клинцевич

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - России потребуется от одного до двух лет на создание и размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США, если будет принято такое решение, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Все зависит от конкретной ситуации и тех возможностей, которыми мы будем обладать. А обладать мы сможем не раньше, чем через год, потому что мы не занимались и не разрабатывали (РСМД), мы уничтожили, согласно договору, всё, что связано с ракетами средней и меньшей дальности, и нам сегодня предстоит большая научно-производственная работа. Я вообще думаю, что на всё это нужно два года", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" в пятницу.

"У нас есть база, у нас есть "Калибры", которые можно приземлить, но всё равно на это нужно время, чтобы приспособить средства доставки, универсальные пусковые установки и радиолокационные средства сопровождения, связанные с наземной компоновкой", - добавил сенатор.

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина по поводу испытания в США крылатой ракеты наземного базирования, подпадавшей под действие ДРСМД. Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомства проанализировать уровень угрозы от действий США и принять меры по подготовке симметричного ответа.

По мнению Клинцевича, если руководство страны примет соответствующее решение, Россия могла бы разместить РСМД в случае необходимости и "в соответствии с состоянием сил и средств, с учётом существующих реальных угроз".