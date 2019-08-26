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26.08.2019
Известия.ru

В Совфеде обвинили США в попытке вернуть однополярный мир

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с "Известиями" обвинила Соединенные Штаты в попытках разрушить глобальную систему контроля над вооружением для установления контролируемого Вашингтоном однополярного мира.

18 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) провели на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

По мнению сенатора, испытания в Калифорнии отличались "беспрецедентной циничностью", учитывая проведение их спустя меньше месяца после выхода из ДРСМД.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 23 августа заявил, что проведенные в США 18 августа испытания подтверждают нарушение Вашингтоном ДРСМД.

Ранее 21 августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "всё новое оружие России".

Ольга Ковитиди назвала подобного рода заявления представителя оборонного ведомства США некорректными и категорически неприемлемыми.


СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

20 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
РСМД
СНВ-3
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