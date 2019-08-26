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26.08.2019
Военное обозрение

В России начали проектирование новых судов размагничивания для ВМФ РФ

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В России начались работы по созданию нового судна (СР) размагничивания в интересах Военно-морского флота РФ. Проектирование нового СР ведутся в конструкторских бюро, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на два источника в ОСК и Крыловском государственном научном центре.

самое "молодое" в составе ВМФ РФ судно размагничивания проекта 1799 СР-72 "Владимир Котельников"

Источник изображения: https://fleetphoto.ru/

По словам одного из источников издания, потребность обновления судов размагничивания в ВМФ назрела уже давно. Последние суда такого типа поступили на флот еще в советское время в конце 80-х годов.

Как пишет издание, работы по новому судну размагничивания начались в этом году. В настоящее время КБ еще не имеют техзадания на новое СР, так как оно еще готовится Минобороны, но у конструкторов есть технические требования к такому судну, поэтому предварительные работы уже ведутся. Номер или шифр проекта в открытых источниках пока не появлялся. По имеющейся информации, в ходе создания нового судна размагничивания запланировано проведение нескольких ОКР.

Параллельно с началом работ по СР, ведутся работы по созданию нового отечественного оборудования размагничивания для таких кораблей. Работы в этом направлении ведет Центральное НИИ судовой электротехники и технологии Крыловского государственного научного центра, а также другие научные организации.

В настоящее время в составе ВМФ РФ остались только суда размагничивания проекта 1799 "Глобус" и его модификации, вошедшие в состав флота в конце 80-х и начале 90-х годов, лишь одно судно размагничивания СР-72 ("Академик Владимир Котельников") было введено в строй в 2007 году, хотя было заложено в 1991. Корабль вошел в состав дивизиона судов обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Водоизмещение "Глобуса" - порядка 1100 тонн, длина - 64,5 м, ширина - 11,7 м, осадка - 3,7 м. Скорость полного хода - около 13 узлов, дальность плавания - 6000 миль (экономичным ходом 9 узлов), автономность - до 25 суток. Экипаж - 40-45 человек.

Суда размагничивания проекта 1799 предназначены для безобмоточного размагничивания кораблей водоизмещением до 7 тысяч тонн или обмоточного размагничивания кораблей водоизмещением до 15 тысяч тонн.

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