Легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ на Кубе

На Острове свободы легендарные советские танки Т-34 и Т-55 обрели вторую жизнь. Кубинские военные на имеющихся оборонных предприятиях, которые тоже были построены с помощью СССР, превратили их в комплексы противовоздушной обороны и разнообразные артиллерийские самоходки.

Если говорить о системах ПВО, то опыт локальных войн последних десятилетий продемонстрировал, что использующиеся пусковые установки и радиолокационные станции должны быть максимально подвижными. Иначе в условиях современного боя они будут быстро обнаружены и уничтожены.

На Кубе в качестве ракетного щита до сих пор используются старые советские комплексы С-75 и С-125. Их-то и применили для вооружения танков Т-55.

Нет данных, как была доработана электронная начинка ЗРК, и вообще проводились ли какие-то работы в этой области, но теперь у них появилась возможность быстро менять позиции и действовать практически на любой местности.

Также рачительно поступили с полученными еще в начале 60-х годов Т-34-85. Часть оставшихся в строю машин не отправлены на металлолом, а превращены в САУ.

До этого на вооружении сухопутных войск имелось лишь небольшое количество советских самоходок 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация", основную же массу артиллерии составляли буксируемые системы.

На шасси "тридцатьчетверки" были смонтированы 122-мм гаубицы Д-30, 130-мм пушки М-46 и 100-мм зенитные оружия КС-19.

В настоящее время эта боевая техника не только демонстрируется на парадах, она активно привлекается к участию в различных маневрах по отражению иностранной агрессии на остров.

Алексей Брусилов