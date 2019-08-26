Иран продемонстрировал новую бронемашину класса MRAP

ЦАМТО, 23 августа. Иран продемонстрировал бронированную машину с повышенной противоминной защитой (MRAP) собственной разработки в ходе церемонии, состоявшейся на предприятии Организации оборонной промышленности в Исфахане в присутствии министра обороны бригадного генерала Амира Хатами.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление А.Хатами, бронемашина "Раад" класса MRAP представляет собой улучшенную версию ББМ "Туфан". Машина получила стальной корпус-монокок с V-образным днищем, что повышает защиту расчета при подрыве на минах и придорожных фугасах.

Бронемашина "Туфан", впервые официально продемонстрированная в ноябре 2018 года, была объявлена иранской разработкой, хотя формально является копией ББМ "Тайфун" класса MRAP компании Streit Group из Объединенных Арабских Эмиратов. При этом "Туфан" представляет собой ББМ с колесной формулой 4х4, а "Раад" выполнена в трехосной версии.

В ходе мероприятия также было объявлено о принятии на вооружение ВС Ирана тактического автомобиля "Арас-2" (Aras-2). По заявлению А.Хатами, машина существенно лучше ранее разработанных моделей по таким показателям как проходимость, запас хода, удельная мощность и возможность оснащения вооружением. Министр сообщил, что ВС Ирана должны получить "значительное" количество "Арас-2".

Иранское телевидение показало видеорепортаж с демонстрацией 7 проходящих испытания автомобилей "Арас-2". На большинстве из них установлено тяжелое вооружение, включая реактивные установки. В видеорепортаже также была показана партия машин, находящихся на сборочной линии.

Машины семейства "Арас", вероятно, заменят тактические автомобили "Кариван". Машины нового типа уже были замечены на вооружении поддерживаемых Ираном правительственных войск Ирака и Сирии.