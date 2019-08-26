Российский "Хозяин морей" вышел на госиспытания

Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.

Они продлятся до декабря. Экипажу корабля и сдаточной команды предстоит проверить работу всех систем - в том числе оружия фрегата. По итогам тестов главокм ВМФ адмирал Николай Евменов примет решение о включении корабля в состав Северного флота РФ, рассказали в пресс-службе "Северной верфи".

- Мы уходим в море на достаточно продолжительный срок, чтобы максимально подготовить корабль к дальнейшей службе. Уверен, что с помощью кораблестроителей достойно выполним все задачи испытаний. Завод построил современный фрегат XXI века, его уже успели окрестить "Хозяином морей". Очень почетно служить на новейшем корабле, где применены многие передовые технологии, - рассказал командир корабля капитан первого ранга Иван Рогатин.

"Адмирал Касатонов" - первый серийный корабль проекта 22350. Фрегат предназначен для работы в дальней морской зоне: поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок, противовоздушной, противоракетной и противолодочной обороны кораблей и судов, поддержки десантов, охраны морских границ РФ. Главным его ударным вооружением являются пусковые установки для 16 крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Мощную систему ПВО "Редут с 32 ракетами дополняют скорострельные зенитные автоматы "Палаш". Противолодочное вооружение представлено специализированными "Калибрами", торпедами и противоторпедами комплекса "Пакет-НК". В палубном ангаре фрегата базируется многоцелевой вертолет Ка-27.

Антон Валагин