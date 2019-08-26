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26.08.2019
Российская газета

Вьетнам применил российские технологии при создании ракетной установки

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Во Вьетнаме создается самоходная противокорабельная система на шасси КамАЗа.

Судя по репортажу канала QPVN из конструкторского бюро одного из оборонных предприятий, боевая машина будет способна транспортировать четыре пусковых контейнера.

В качестве вооружения вьетнамцы планируют использовать свою версию российской крылатой ракеты Х-35, способную, в зависимости от модификации, поражать различные морские цели на дистанции от 130 до 260 км.

Это оружие оснащено мощной проникающей осколочно-фугасной боевой частью и оборудовано совершенными системами наведения.

Из-за своей компактности и малой высоты полета над морем обнаружение таких ПКР затруднено и, соответственно, у противника очень небольшие шансы их уничтожить.

В настоящее время вьетнамские военно-морские силы вооружили такими ракетами катера проекта 1241 и на сторожевые корабли проекта 11661Э. Также был приобретен береговой комплекс "Бал-Э".

Несколько лет назад сообщалось о намерении военных этой страны наладить производство своего варианта Х-35, которая получила обозначение KCT-15.

Судя по всему, пока проект самоходной установки находится в стадии проработки, и реальная боевая машина еще не изготовлена.

В феврале этого года сообщалось о развертывании производства зенитного ракетного комплекса на базе автомобилей КамАЗ-43266.



Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Бал РК
Х-35
Компании
КАМАЗ
Проекты
11661 Гепард
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