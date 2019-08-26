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26.08.2019
Военное обозрение

В США активизировали модернизацию "плутониевой" программы

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Американское командование стратегическими ядерными силами публикует сообщение о модернизации "плутониевой" программы. Отмечено, что модернизация "направлена на то, чтобы партнёры США увидели оживление программы в области ядерной энергетики".

Источник изображения: the National Nuclear Security Administration, Минэнерго США

Американские чиновники из администрации проинспектировали ход работ сразу в нескольких исследовательских лабораториях: в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) и в Ноксвилле (штат Теннесси).

Так в национальную исследовательскую лабораторию в Ноксвилле был отправлен замминистра энергетики США Дэн Бруллетт. Там же инспекцию проводил и конгрессмен Фил Роу. Визитёрам из Вашингтона продемонстрировали разработанную технологию по производству ядерного топлива и ядерных материалов. Отмечено, что создание идёт по новым технологиям - для военной промышленности США – в частности, для военно-морских сил Соединённых Штатов.

Из официального сообщения:

Дэн Бруллетт обсудил с представителями лаборатории и исследовательского университета новейшие разработки в области создания ядерных материалов.

В работу по инспектированию американских ядерных объектов включился и советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Источник изображения: the National Nuclear Security Administration, Минэнерго США

Он заявил в США "настала пора ядерной модернизации как ключевого звена сдерживания". Добавлено, что активизирована работа двух заводов, входящих в систему производству плутония в США. Отмечено, что работа ведётся при поддержке Национального бюро по ядерной безопасности.

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Мексика
США
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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