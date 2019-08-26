На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР

ЦАМТО, 23 августа. Самолет-разведчик Су-24МР поступил на вооружение смешанного авиационного полка, входящего в состав авиационной дивизии 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области.

Су-24МР является тактическим самолетом-разведчиком. Он оборудован аппаратурой радиолокационной разведки с фиксацией изображений и способен развивать сверхзвуковую скорость на предельно малых высотах. Для этого в конструкции самолета предусмотрена изменяемая стреловидность крыла. Максимальная скорость – 1,7 тыс. км/ч, практический потолок – 11,5 тыс. м, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.