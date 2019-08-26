Командование КМП США заказало дополнительные вертолеты CH-53K "Кинг Сталлион"

ЦАМТО, 23 августа. Минобороны США объявило о подписании Командованием авиационных систем ВМС США с Lockheed Martin контракта на поставку оборудования с длительными сроками изготовления для производства шести вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион".

Контракт заключен в рамках заказа 4-ой партии (Lot 4) на этапе начального мелкосерийного производства (LRIP).

Стоимость соглашения составила 107,354 млн. долл. Работы по контракту будут выполняться на предприятии в Стратфорде (шт.Коннектикут) и, как предполагается, завершатся в августе 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 3,5 млрд. долл., предусматривающий реализацию фазы разработки и демонстрации вертолета CH-53K, Корпус морской пехоты США подписал с компанией Sikorsky 5 апреля 2006 года. Машина предназначена для замены состоящих на вооружении CH-53D "Супер Сталлион" и CH-53E "Си Сталлион", которые эксплуатируются КМП более 40 лет.

Решение о начале мелкосерийного производства вертолета (т.н. "контрольная точка C" / Milestone C) было принято МО США 4 апреля 2017 года. В августе 2017 года ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт стоимостью 303,974 млн. долл. на поставку первых двух вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион" в рамках этапа начального мелкосерийного производства (LRIP).

В мае 2019 года ВМС США подписали с Lockheed Martin контракт на поставку 2-ой и 3-й партии (Lot 2 и Lot 3) вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион" в рамках этапа начального мелкосерийного производства (LRIP). Согласно требованиям контракта стоимостью 1,126 млрд. долл., подразделение Sikorsky поставит Корпусу морской пехоты 12 серийных вертолетов, вспомогательное оборудование, окажет услуги поддержки и материального обеспечения. Работы по этому контракту должны быть завершены в декабре 2023 года.

Всего в рамках данной программы Корпус морской пехоты США планирует получить 200 серийных вертолетов CH-53K. Их ориентировочная стоимость составляет 29 млрд. долл. График поставки будет зависеть от выделяемых средств. На текущий момент компания может производить до 24 вертолетов CH-53K в год.