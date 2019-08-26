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26.08.2019
ТАСС

Испытания системы управления ракеты "Союз-5" начнутся в 2020 году

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Рисунок РН "Союз-5"
Рисунок РН "Союз-5".
Источник изображения: Кадр: @Rogozin

Сейчас разрабатывается конструкторская документация, отметил генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. НПО автоматики планирует начать испытания системы управления для ракеты-носителя "Союз-5" в середине 2020 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

"НПО автоматики заключило договор на разработку системы управления для ракеты "Союз-5". Мы головные разработчики по системе управления. Сейчас разрабатывается конструкторская документация. Первые макеты мы планируем изготовить и приступить к испытаниям в середине следующего года", - сказал он.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз-5 РН
Федерация КК
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