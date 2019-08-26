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26.08.2019
Российская газета

Ракетоносец Ту-160 снялся в эффектном видео

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В Сети опубликовано зрелищное видео, посвященное стратегическому ракетоносцу Ту-160 "Белый лебедь".

Пожалуй, никогда еще работа флагмана ВКС России не демонстрировалась так подробно. В трехминутный ролик вошли сцены как учебных полетов, так и боевого применения самолета в Сирии. Показаны пуски крылатых ракет, поражение целей на земле, дозаправки в воздухе, сопровождение ракетоносцев истребителями и множество живописных кадров, запечатлевших этот красивый самолет в воздухе. Есть даже съемки в кабине Ту-160, хотяы "Белый лебедь" засекречен не хуже атомных подводных лодок. Единственное, что скрыто - лица летчиков, но оно и понятно..

Ту-160 - самый большой и тяжелый серийный боевой самолет в мире. Он способен пролететь без дозаправки 14 тысяч километров, с дозаправкой дальность полета ограничена только возможностями экипажа. На высоте "Белый лебедь" разгоняется до 2200 километров в час, догнать его могут лишь два-три истребителя в мире. На врага Ту-160 может обрушить 44 тонны бомб и ракет - это абсолютный рекорд.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-160
Проекты
Военные учения
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